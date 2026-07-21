Тоня Матвієнко показала сімейний відпочинок із Мірзояном і 10-річною донькою серед Карпат

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Українська співачка Тоня Матвієнко вирушила на літній відпочинок разом із чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном та їхньою 10-річною донькою Ніною.

Для сімейної відпустки зіркове подружжя обрало Закарпаття. Після заселення до готелю родину зустріли фруктами та місцевими смаколиками. Також Матвієнко показала, що вони вже встигли скуштувати знамениту карпатську мінеральну воду та традиційні страви регіону.

Згодом Тоня поділилася серією світлин із прогулянки мальовничими гірськими краєвидами. На фото співачка позує в чорному костюмі, Арсен Мірзоян — у майці та шортах, а їхня донька Ніна — у вбранні кольору хакі. Шанувальники також звернули увагу, як помітно подорослішала дівчинка.

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Тоня Матвієнко з родиною / © instagram.com/tonya_matvienko

Сториз Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з родиною / © instagram.com/tonya_matvienko

До слова, окрім Ніни, Тоня Матвієнко має старшу доньку Уляну від попереднього шлюбу. Після початку повномасштабної війни вона переїхала за кордон, де розвиває кар'єру, і лише зрідка приїжджає до України.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна вперше порушила табу й показала свою доньку Нану. Дівчина закінчила магістратуру в Іспанії й показалася з дипломом.

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