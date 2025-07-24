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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Тоня Матвієнко похизувалася відпочинком з двома доньками та як вони кумедно час проводять

Родина насолодилася моментами в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко провела незабутній літній відпочинок за кордоном разом із доньками — старшою Уляною та молодшою Ніною.

У своїх Instagram-сторіз зіркова мама поділилася теплими моментами та спогадами з подорожі до Іспанії. На світлинах видно, як дівчатка плескаються у морських хвилях, насолоджуються місцевими стравами, прогулюються затишними вуличками Європи та просто радіють життю.

Тоня Матвієнко з дітьми / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з дітьми / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Хоча сама артистка не називала точну локацію, але судячи з архітектури та антуражу, можна припустити, що зіркова родина відпочивала в іспанській Таррагоні — одному з наймальовничіших міст країни.

Також Тоня показала декілька кумедних знімків, які вона наробила під польоту. Зокрема, як старша Уляна заснула, а 9-річна Ніна зробила миле сімейне селфі.

Сторіз Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Сторіз Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з дітьми / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з дітьми / © instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик з чоловіком і доньками також ненадовго виїхала з чоловіком та дітьми на відпочинок. Зірка показалася з трьома донечками поблизу моря у Туреччині та розповіла, якою була їхня дорога з України до Анталії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
297
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