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Тоня Матвієнко похизувалася відпочинком з двома доньками та як вони кумедно час проводять
Родина насолодилася моментами в Іспанії.
Українська співачка Тоня Матвієнко провела незабутній літній відпочинок за кордоном разом із доньками — старшою Уляною та молодшою Ніною.
У своїх Instagram-сторіз зіркова мама поділилася теплими моментами та спогадами з подорожі до Іспанії. На світлинах видно, як дівчатка плескаються у морських хвилях, насолоджуються місцевими стравами, прогулюються затишними вуличками Європи та просто радіють життю.
Хоча сама артистка не називала точну локацію, але судячи з архітектури та антуражу, можна припустити, що зіркова родина відпочивала в іспанській Таррагоні — одному з наймальовничіших міст країни.
Також Тоня показала декілька кумедних знімків, які вона наробила під польоту. Зокрема, як старша Уляна заснула, а 9-річна Ніна зробила миле сімейне селфі.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик з чоловіком і доньками також ненадовго виїхала з чоловіком та дітьми на відпочинок. Зірка показалася з трьома донечками поблизу моря у Туреччині та розповіла, якою була їхня дорога з України до Анталії.