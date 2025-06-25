Тоня Матвієнко поставила крапку в закидах, що забрала чоловіка Мірзояна з сім'ї

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

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Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше розповіла про кризи в шлюбі, поставила крапку в закидах, що забрала чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна, з сім'ї.

Пара познайомилася далекого 2011 року на проєкті "Голос країни". Спочатку артисти товаришували, а потім між ними виникли почуття. Тоня Матвієнко в інтерв'ю Маші Єфросиніній говорить, що не наважувала робити перший крок, адже Арсен Мірзоян був одружений. Врешті, виконавець проявив ініціативу та пішов від дружини. Тим часом Тоні Матвієнко досі іноді прилітає від деяких користувачів, що, мовляв, забрала чоловіка з сім'ї.

Тож, артистка поставила крапку в цих закидах. Співачка говорить, що це вибір кожної людини. У цій ситуації остаточне рішення прийняв Мірзоян. Якби виконавець не хотів би розлучитися, то він цього не зробив. Тож, нікого з сім'ї вона не забирала.

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Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

"Спочатку познайомилися, почали дружити, а потім закохалися. Швидко закохалися, мабуть, що не зізнавалися одне одному. Зупиняло, що Арсен був зайнятий. Кохання перемогло. Ініціатива була з боку Арсена. Це ніби як заборонене кохання, але я зараз теж розумію, що мого чоловіка теж може хтось кохати. Зараз у мого Мірзояна закохані жінки. Ну, добре, що далі? Вибір за ким? За ним!" – пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Арсен Мірзоян захопив кліпом на пісню "Італійська сім'я". Головну роль там зіграла Тоня Матвієнко.