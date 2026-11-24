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Тоня Матвієнко приголомшила, як її 10-річна донька від Мірзояна помітно подорослішала та змінилась
Артистка поділилась рідкісними кадрами з молодшою донечкою.
Українська співачка Тоня Матвієнко приголомшила, як її донька від чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна, помітно подорослішала та змінилась.
10-річна Ніна стала нечастою гостею в маминому Instagram. Проте час від часу артистка ділиться рідкісними кадрами з донечкою та показує, який вона зараз вигляд має. Цього разу виконавиця продемонструвала, як вони насолоджувалися відпочинком на Закарпатті.
Так, Тоня Матвієнко разом із донечкою вирушила на захід України. Співачка зізнається, що їм просто захотілося відпочити та нарешті виспатися після безсонних ночей у Києві. На Закарпатті артистка разом із донькою влаштувала справжній релакс.
Тоня Матвієнко та маленька Ніна милувались гірськими краєвидам, ходили до спа. Окрім того, донька виконавиці встигла поплавати в басейні. До речі, на свіжих фото Ніни можна помітити, що вона вже неабияк подорослішала та змінилась.
Тим часом Тоня Матвієнко хоч і перебувала на відпочинку, але й трішки занурилась в роботу. Ввечері виконавиця заспівала в ресторані для гостей готелю, де вона зупинилась разом із Ніною.
Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко зворушила зверненням до старшої доньки. Артистка також показала, який зараз вигляд має Уляна.