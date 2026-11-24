Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

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Українська співачка Тоня Матвієнко приголомшила, як її донька від чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна, помітно подорослішала та змінилась.

10-річна Ніна стала нечастою гостею в маминому Instagram. Проте час від часу артистка ділиться рідкісними кадрами з донечкою та показує, який вона зараз вигляд має. Цього разу виконавиця продемонструвала, як вони насолоджувалися відпочинком на Закарпатті.

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Тоня Матвієнко з донькою Ніною / © instagram.com/tonya_matvienko

Так, Тоня Матвієнко разом із донечкою вирушила на захід України. Співачка зізнається, що їм просто захотілося відпочити та нарешті виспатися після безсонних ночей у Києві. На Закарпатті артистка разом із донькою влаштувала справжній релакс.

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Тоня Матвієнко з донькою Ніною / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко та маленька Ніна милувались гірськими краєвидам, ходили до спа. Окрім того, донька виконавиці встигла поплавати в басейні. До речі, на свіжих фото Ніни можна помітити, що вона вже неабияк подорослішала та змінилась.

Тим часом Тоня Матвієнко хоч і перебувала на відпочинку, але й трішки занурилась в роботу. Ввечері виконавиця заспівала в ресторані для гостей готелю, де вона зупинилась разом із Ніною.

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко зворушила зверненням до старшої доньки. Артистка також показала, який зараз вигляд має Уляна.

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