Тоня Матвієнко приголомшила сумою свого заробітку з хіта "Кульбаби"

Тоня Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, який дохід принесла їй пісня «Кульбаби» та як стрімкий успіх хіта вплинув на її роялті.

Пісня, що спершу залишалася в тіні, раптово «ожила» у соцмережах і отримала нову хвилю популярності 2024 року. Відео на YouTube вже перетнуло позначку у 27 мільйонів переглядів. Хоча композиція вийшла раніше, саме через два роки вона стала справжнім вірусним хітом. Інтерес до треку продовжує зростати й досі. Це суттєво вплинуло на фінансові результати артистки.

«Така сума у моєму житті вперше. Чесно зароблені гроші», — зізналася Тоня Матвієнко.

Вперше співачка відкрито розповіла про прибутки від треку в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк. За її словами, роялті від «Кульбаб» уже сягнули близько 30 тисяч доларів. Артистка підкреслила, що для неї це перший подібний фінансовий результат. Частину цих коштів вона одразу спрямувала на нові творчі проєкти, кліпи та музику. Окрім того, минулий рік став для неї насиченим завдяки численним виступам і концертам.

«Було приємно заробити такі гроші. Точно половина лежить на творчість, кліпи, нові пісні», — розповіла співачка.

Додатково вона зазначила, що після несподіваного успіху композиції її концертна діяльність значно активізувалася. Запрошення на виступи та корпоративи також стали важливою частиною доходу. Уся ця хвиля популярності фактично перезапустила інтерес до її музики.

Зазначимо, композиція «Кульбаби» була випущена у 2022 році, але справжній прорив отримала лише у 2024-му. Саме тоді трек став вірусним у соцмережах і приніс співачці нову хвилю популярності. Сьогодні пісня продовжує збирати мільйони переглядів і залишається однією з найупізнаваніших у її репертуарі.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва чесно зізналася, скільки заробляють артисти на концертах у Палаці спорту.