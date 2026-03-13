Тоня Матвієнко розчулила новою піснею, яку назвала маніфестом єдності

Тоня Матвієнко

Реклама

Українська співачка Тоня Матвієнко представила нову пісню – маніфест єдності.

Композиція отримала назву "Містами". Трек артистки — це щира розмова про те, як важливо залишатися людьми. У світі, де все частіше людей сприймають як "ресурс", виконавиця нагадує: головна цінність — це ми самі, наше серце та індивідуальність.

Ця робота стала маніфестом єдності. Сьогодні ми як ніколи відчуваємо, що перебуваємо в одному човні. "Містами" піднімає найважливіше питання: як зберегти людяність у цифровому світі та знайти спільну мову, попри всі відстані.

Реклама

Композиція закликає до об'єднання, де кожен голос має значення, а спільний біль трансформується у спільну силу. Це заклик бачити одне в одному не інструменти для досягнення цілей, а особистостей із власною історією та серцем.

"Ми різної крові, але одного пульсу. Різних мов, але одного болю. У час, коли світ здригається від війни, ми раптом стаємо ближчими, ніж будь-коли. Бо кордони — це лінії на мапі, а серце не знає меж. Ця пісня про єдність, що народжується у темряві. Про людей, які різні… але разом", — коментує сенс своєї нової роботи Тоня Матвієнко.

