Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Гламур
105
1 хв

Тоня Матвієнко розчулила новою піснею, яку назвала маніфестом єдності

Артистка розповіла про сенс своєї композиції.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко представила нову пісню – маніфест єдності.

Композиція отримала назву "Містами". Трек артистки — це щира розмова про те, як важливо залишатися людьми. У світі, де все частіше людей сприймають як "ресурс", виконавиця нагадує: головна цінність — це ми самі, наше серце та індивідуальність.

Ця робота стала маніфестом єдності. Сьогодні ми як ніколи відчуваємо, що перебуваємо в одному човні. "Містами" піднімає найважливіше питання: як зберегти людяність у цифровому світі та знайти спільну мову, попри всі відстані.

Композиція закликає до об'єднання, де кожен голос має значення, а спільний біль трансформується у спільну силу. Це заклик бачити одне в одному не інструменти для досягнення цілей, а особистостей із власною історією та серцем.

"Ми різної крові, але одного пульсу. Різних мов, але одного болю. У час, коли світ здригається від війни, ми раптом стаємо ближчими, ніж будь-коли. Бо кордони — це лінії на мапі, а серце не знає меж. Ця пісня про єдність, що народжується у темряві. Про людей, які різні… але разом",  —  коментує сенс своєї нової роботи Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, раніше співак Макс Барських представив нову пісню "Сльози". У mood video до композиції артист пристрасно зацілував співачку Лару Фабіан.

