Тоня Матвієнко розкрила, де зараз її рідні брати та як після смерті мами поділила з ними спадок

Артистка також зізналась, в яких стосунках перебуває з рідними людьми.

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше здивувала причиною розлучення з першим чоловіком, розкрила, де зараз перебувають її рідні брати та як поділила з ними спадок після смерті мами.

Виконавиця була не однією дитиною в сім'ї. У Тоні Матвієнко є два старших брати. Андрій наразі служить у Національній гвардії, а от Януарій став священником. Співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк запевняє, що вони чудово спілкуються і між ними гарні стосунки.

"Два рідних старших брата. Зараз один служить у Нацгвардії, а Януарій у мене служить в церкві. Стосунки з братами завжди добрі. У нас гарна дружна сім'я, у мене дуже хороші брати", - ділиться артистка.

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

До речі, після смерті мами Тоня Матвієнко вже й поділила з ними спадок. Відомо, що в Ніни Матвієнко був чималий будинок, а також квартира в центрі Києва. Артистка запевнила, що комусь щось та й дісталось у спадок. У подробиці вона вдаватися не стала, але дала зрозуміти, що будинок залишився в її власності, а все інше - братам.

"Всім у спадок щось дісталось, тільки не скажу, що і кому. Нам будинок, а братам – все інше", - говорить артистка.

Нагадаємо, мами Тоні Матвієнко – Ніни Матвієнко – не стало 8 жовтня 2023 року в віці 75 років. Причиною її смерті став рак. Нещодавно Тоні Матвієнко розкрила правду про хворобу зіркової мами.

