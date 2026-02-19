Тоня Матвієнко розкрила причини кризи у шлюбі з Мірзояном і як вони здолали її: "Це непросто"

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про складний період у шлюбі з чоловіком, артистом Арсеном Мірзояном.

За словами виконавиці, у їхніх стосунках наставав момент, коли вони були на межі розриву. Втома, напружений графік і накопичені емоції давали про себе знати. Співачка зізнається, що тоді їм довелося чесно відповісти собі на питання, чи готові вони боротися за родину. І саме усвідомлення цінності шлюбу допомогло їм не зробити фатальний крок.

«Люди одружуються, бо між ними є почуття. Але зберегти їх упродовж багатьох років — це справді непросто. Навіть дуже міцні пари проходять через втому, нерозуміння, складні періоди. У нас із Арсеном це, напевно, був момент глибокого переосмислення, коли стаєш перед вибором: зруйнувати все або спробувати зберегти. Легко зламати сім’ю, але потім її вже неможливо зібрати такою, як була. Тому, коли в голові є усвідомлення, що сім’я — це справді найцінніше, ти починаєш інакше дивитися на багато речей», — зазначила зірка в інтерв’ю «Кременчуцькій Газеті».

У найнапруженіший період подружжя навіть жило окремо. Відстань і пауза у спілкуванні стали для них своєрідним випробуванням, але водночас і шансом усе переосмислити.

«Тоді так склалися обставини, що ми були на відстані. Арсен був за кордоном, у мене теж робота. Цей час дав можливість подумати, побути окремо, почути себе. А потім — почати все ніби знову. Головне, якщо ми вже вирішили йти далі, не згадувати про те, що було», — додала виконавиця.

