Тоня Матвієнко розповіла, як набрала 10 кг після смерті мами, і озвучила свою вагу зараз

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла, як смерть мами вплинула на її здоров'я і фізичний стан.

Тоня зізналася, що ніколи особливо не мала проблем з зайвою вагою, хоч її форми були різними. Співачка додала, що зараз вона не сидить на дієтах, а дотримується збалансованого харчування.

"Так, я схудла. До коронавірусу я завжди була худа, але потім щось пішло не так. Найбільша вага, яка у мене була в житті, це 67 кг. Це для мене багато, бо я завжди важила 50. Після пологів мені вдалося повернутися до 55 кг і зараз я ще трошки схудла, тож у мене, мабуть, моя ідеальна вага. Більше худнути не збираюся", - розповіла ТСН.ua Тоня Матвієнко за лаштунками концерту YouTube-шоу "Музрум".

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До слова, співачка зізнається, що погладшала саме через стрес, який був викликаний смертю мами - легендарної співачки Ніни Матвієнко: "Після похорон я набрала 10 кг всього за два місяці. Вже пройшло півтора роки, як мами немає, і я вже не набираю вагу, а, навпаки, худну".

До слова, на концерті-шоу музичних сенсацій "Музрум" Тоня Матвієнко виконала свій хіт "Кульбаби". Запис концерту буде доступний на YouTube до Дня Незалежності України.

Нагадаємо, на цьому ж концерті ведуча Анна Свірідова вперше розсекретила свого чоловіка.