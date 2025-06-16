Тоня Матвієнко розсекретила бізнес старшої доньки та що їй приносить дохід

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася успіхами старшої доньки Уляни.

Раніше зіркова мама неодноразово говорила, що Уляна почала кар'єру асистентки режисера та навіть знімала їй один з кліпів. Проте, як виявилося, з часом дівчина наважилася розвивати ще одну справу паралельно. Зокрема, відкрила власний бізнес з організації харчування на виїзних локаціях — кейтеринг. Крім того, Уляна веде власний блог.

"Вона відкрила приватний кейтеринг, у неї є власний YouYube-канал. Вона також асистентка режисера на знімальному майданчику. Різностороння", - поділилася артистка в коментарі "Люкс ФМ".

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Тоня Матвієнко з донькою Уляною / © instagram.com/tonya_matvienko

Матвієнко також розсекретила, що зі старшою донькою вона зараз у чудових стосунках. Так, сімейство підтримує зв'язок, а нещодавно Уляна зворушила маму своїм сюрпризом:

"Вона зі мною не живе, але ми подруги. Вона вже доросла й розуміє цінність, що мама – найближча людина у світі. Цього року на День матері вона мені зробила відео із зізнанням, що я – найкраща мама у світі. Мені було дуже приємно, дочекалася. Вона мене розчулила", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповідала про боротьбу з вагою та як стрес після смерті мами Ніни Матвієнко вплинув на її стан.