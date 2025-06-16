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Тоня Матвієнко розсекретила бізнес старшої доньки та що їй приносить дохід
Донька зірки Уляна має одразу декілька джерел доходу.
Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася успіхами старшої доньки Уляни.
Раніше зіркова мама неодноразово говорила, що Уляна почала кар'єру асистентки режисера та навіть знімала їй один з кліпів. Проте, як виявилося, з часом дівчина наважилася розвивати ще одну справу паралельно. Зокрема, відкрила власний бізнес з організації харчування на виїзних локаціях — кейтеринг. Крім того, Уляна веде власний блог.
"Вона відкрила приватний кейтеринг, у неї є власний YouYube-канал. Вона також асистентка режисера на знімальному майданчику. Різностороння", - поділилася артистка в коментарі "Люкс ФМ".
Матвієнко також розсекретила, що зі старшою донькою вона зараз у чудових стосунках. Так, сімейство підтримує зв'язок, а нещодавно Уляна зворушила маму своїм сюрпризом:
"Вона зі мною не живе, але ми подруги. Вона вже доросла й розуміє цінність, що мама – найближча людина у світі. Цього року на День матері вона мені зробила відео із зізнанням, що я – найкраща мама у світі. Мені було дуже приємно, дочекалася. Вона мене розчулила", - додала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповідала про боротьбу з вагою та як стрес після смерті мами Ніни Матвієнко вплинув на її стан.