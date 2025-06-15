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Тоня Матвієнко у річницю шлюбу показала, яким була її весілля з Мірзояном вісім років тому
Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко святкують річницю шлюбі. Закохані вже вісім років живуть у статусі чоловіка та дружини.
Українська співачка Тоня Матвієнко та її чоловік, музикант Арсен Мірзоян, святкують особливу дату в їхньому подружньому житті.
Закохані рівно вісім років тому уклали шлюб. Тож, з нагоди особливої дати Тоня Матвієнко присвятила коханому допис в Instagram-stories. Співачка опублікувала архівне фото з їхнього весілля. На знімку виконавиця позувала у весільній сукні з відкритою спиною та тримала в руках ніжний букетик. Тим часом Арсен Мірзоян ніжно обіймав та цілував дружину.
"Вісім років", - коротко підписала кадр Тоня Матвієнко, додала смайлик у вигляді червоного сердечка та відмітила чоловіка.
Арсен Мірзоян відреагував на допис дружини. Співак зробив репост світлини і звернувся до дружини, коротко написавши: "Вітаю!".
Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Войтенко святкував першу річницю шлюбу з дружиною, дизайнеркою Наталією Камінською. З нагоди особливої дати артист показав їхні пікантні фото.