Тоня Матвієнко відреагувала на звинувачення Рибчинського в порушенні нею авторських прав

Євген Рибчинський та Тоня Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко відреагувала на звинувачення поета та композитора Євгена Рибчинського, що вона порушує авторські права.

Як розповів Рибчинський у "Сніданку з 1+1", артистка зв'язалась із ним, коли непорозуміння стали публічними. Виявилося, що Матвієнко вважала, що має право виконувати композиції, як це робила її мама. Утім, Євген Рибчинський пояснив виконавиці, що авторське право працює не так. Врешті, вони владнали всі непорозуміння. Щоправда, композитор не став розкривати, як саме.

"Ми з Тонею зідзвонились. Вона запитала, як може залагодити цю ситуацію, бо вважала, що якщо мама співала ці пісні, то і вона може. Я пояснив, що це не зовсім так. Якщо я щось дозволяю вам, це не означає, що ви своїм дітям і внукам можете це дозволити", - говорить Рибчинський.

Композитор також додав, що претензій як таких у нього до Матвієнко не було. Зокрема, обурювалась вдова Ігоря Поклада, чиї авторські права порушувала співачка. Тож, поет публічно порадив співачці владнати всі питання. Та чи зробила це співачка – наразі не відомо.

"Чесно кажучи, у мене до Тоні претензії не було. Претензії були у Світлани Поклад, яка є спадкоємицею всієї творчості свого чоловіка, покійного Ігоря Поклада. І в програмі, яка записувалася, я попередив Тоню, що її очікує небезпека", - зазначив поет.

Чому Тоню Матвієнко звинуватили в порушенні авторських прав

У вересні Євген Рибчинський заявив, що співачка порушує авторські права. Йдеться про низку пісень, що були створені композитором Ігорем Покладом та поетом Юрієм Рибчинським. Хоч ці композиції свого часу виконувала мама Тоні – Ніна Матвієнко, але права все ж таки залишались в творців. Рибчинський радив співачці владнати ці проблеми, щоб потім не було неприємностей.

Вдова Ігоря Поклада теж підтвердила, що Тоня Матвієнко порушує авторські права. Вона також пригрозила виконавиці судом, якщо питання не буде вирішене. Нещодавно ж чоловік Тоні Матвієнко – музикант Арсен Мірзоян – прокоментував скандал та заступився за дружину.