Тоня Матвієнко відверто розповіла про серйозні кризи в шлюбі з Мірзояном: "Казала відпусти мене"

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Реклама

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про серйозні кризи в шлюбі з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.

Подружжя вже як вісім років офіційно одружене. За цей час закоханим довелося пережити дві серйозні кризи, що вони були на межі розриву. Тоня Матвієнко в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла, що вперше постати перед негараздами їм довелося після народження донечки Ніни. Тоді співачка перебувала в декреті, а в її чоловіка саме почала активно розвиватися кар'єра. Виконавиця говорить, що їй не вистачало уваги від коханого, який постійно був зайнятий та не мав часу, аби навіть просто їй зателефонувати. Врешті, Тоня Матвієнко висказала йому своє невдоволення. Тим часом Арсен Мірзоян дослухався до дружини, і в них все налагодилося.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донька / © пресслужба Тоні Матвієнко

"Він дуже мені мало приділяв часу. Він ніби якоїсь миті не те, що про мене забувся, у нього не було часу мені телефонувати. Він просто знав, що я вдома, з мамою, у мене все добре. А в нього такий злет, йому взагалі було не до мене. Я це теж розуміла, але мене це дуже ображало. Це призводило до криз. Я терпіла, а він продовжував далі знущатися. Така крапка була, що я казала, що більше не можу. Казала, якщо в тебе немає часу на мене, відпусти мене, бо я теж хочу бути щасливою. Казала, що зі мною так не буде, або ти мені приділяєш увагу, або ми не разом. Він змінювався. Це треба було йому казати, аби він почув", - поділилася виконавиця.

Реклама

Вдруге з серйозною кризою пара зіштовхнулася, коли померла мама співачки Ніна Матвієнко. Артистка говорить, що тоді закрилася в собі. Тим часом Арсен Мірзоян не знав, як поводитися, тож просто вирішив не чіпати дружину. Хоча на той момент виконавиці була потрібна підтримка. Врешті, Мірзоян зрозумів це та став для дружини опорою в тяжкий момент.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

"Так ставалося два рази. Вдруге – коли не стало мами. Він не знав взагалі, що зі мною робити. Він вирішив мене не чіпати. А мені зовсім хотілося іншого, але я не казала йому про це. Коли в тебе вирване серце, ти не думаєш про те, щоб врятувати стосунки, тобі просто погано. Він мене підтримав, бо він побачив, що він мене втрачає", - говорить співачка.

Нагадаємо, нещодавно Арсен Мірзоян представив нову пісню "Італійська сім'я". Також артист захопив кліпом, де головну роль зіграла Тоня Матвієнко.