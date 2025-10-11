Тоня Матвієнко відверто зізналась в серйозних кризах у шлюбі з Мірзояном: "Не могла бути з ним"

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / © Прес-служба Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про серйозні кризи в стосунках із чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.

Пара вже вісім років перебуває в шлюбі. За цей час вони пережили разом чимало й щасливих моментів, але, на жаль, були й неприємні. Тоня Матвієнко в інтерв'ю Олексію Суханову говорить, що на їхній із чоловіком шлюб випало дві кризи. Проблеми були настільки серйозними, то співачка замислювалась про розрив.

"Було два рази за всі ці роки, що мені здавалось, що треба його кидати. Не могла бути з ним", - відверто поділилась артистка.

Вперше серйозна криза в стосунках пари сталася ще до повномасштабної війни. Щоправда, нині артистка вже не пам'ятає подробиць. А от вдруге на шлюб пари випало випробування після смерті мами виконавиці – Ніни Матвієнко. Співачка зізнається, що їй було тоді неабияк тяжко. Тим часом Арсен Мірзоян не знав, як правильно підтримати дружину, та просто відсторонився від неї. Врешті, подружжя відверто поговорило одне з одним та владнало всі негаразди.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

"Перший – це було перед війною. Там вже не дуже пам'ятаю що та до чого. Вдруге – це вже після похоронів мами. Я думаю, що це був мій психічний стан. Я припинила і його любити, і дітей. Ніби серце вирвали в мене. Я дивлюся на нього, а це чужа мені людина. Він, можливо, теж в цьому винен, бо він не знав, як до мене підійти і що робити, і трішки, можливо, неправильно це робив. Я не відчувала від нього, ані підтримки, він казав, що не знає, що я від нього хочу. Але нічого, потім покричали, отямились, поговорили. Все добре", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно були роковини смерті мами Тоні Матвієнко – Ніни Матвієнко. Артистка вшановувала пам'ять рідної людини та показувала її архівне фото з молодості.