Тоня Матвієнко з чоловіком Мірзояном зачарувала своїми палкими почуттями у центрі Києва

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / © пресслужба Тоні Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко презентувала новий відеокліп на пісню "Блискавка".

У рядках оспівується ніжна й водночас вибухова історія про кохання, яке пронизує серце, мов електричний розряд. Композиція поєднує легкість звучання з емоційною глибиною, а особливого шарму надає приспів, у якому почуття зображені як наївні та чисті, майже дитячі.

"Блискавка" — це пісня про те, як кохання одночасно дарує і біль, і радість. Коли ти прагнеш лише бути поряд із тією людиною, яку любиш. Це емоція, що спалахує в кожному подиху вітру чи промені сонця. Якби можна було пояснити кохання словами, воно б було саме блискавкою", — зізналася Тоня, коментуючи прем’єру.

Головну роль у відео виконав чоловік співачки — Арсен Мірзоян. Такий творчий тандем перетворив відео на щиру історію про справжні почуття, адже камера фіксує не лише акторську гру, а й реальну ніжність подружжя. Перед об'єктивом вони не лише заспівали хіт, а й подуркували.

До речі, напередодні Арсен Мірзоян представив власний кліп "Італійська сім’я", де вже Тоня Матвієнко стала головною героїнею. Таким чином артисти продовжують творчу гру почуттів, втілюючи у відеороботах власне кохання.