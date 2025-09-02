ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Тоня Матвієнко з чоловіком Мірзояном зачарувала своїми палкими почуттями у центрі Києва

Подружжя потішило шанувальників щирими емоціями у новому кліпі на пісню “Блискавка”.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / © пресслужба Тоні Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко презентувала новий відеокліп на пісню "Блискавка".

У рядках оспівується ніжна й водночас вибухова історія про кохання, яке пронизує серце, мов електричний розряд. Композиція поєднує легкість звучання з емоційною глибиною, а особливого шарму надає приспів, у якому почуття зображені як наївні та чисті, майже дитячі.

"Блискавка" — це пісня про те, як кохання одночасно дарує і біль, і радість. Коли ти прагнеш лише бути поряд із тією людиною, яку любиш. Це емоція, що спалахує в кожному подиху вітру чи промені сонця. Якби можна було пояснити кохання словами, воно б було саме блискавкою", — зізналася Тоня, коментуючи прем’єру.

Головну роль у відео виконав чоловік співачки — Арсен Мірзоян. Такий творчий тандем перетворив відео на щиру історію про справжні почуття, адже камера фіксує не лише акторську гру, а й реальну ніжність подружжя. Перед об'єктивом вони не лише заспівали хіт, а й подуркували.

До речі, напередодні Арсен Мірзоян представив власний кліп "Італійська сім’я", де вже Тоня Матвієнко стала головною героїнею. Таким чином артисти продовжують творчу гру почуттів, втілюючи у відеороботах власне кохання.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie