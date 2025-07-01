Тоня Матвієнко заявила про побиття у таксі й звернулася до поліції: "Вдарив у голову"

Тоня Матвієнко

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Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про моторошний інцидент з її побиттям у таксі.

Артистка стверджує, що стала жертвою фізичного нападу з боку водія та вже звернулася до поліції із заявою. На своїй офіційній сторінці в Instagram Матвієнко зазначила, що це трапилося 30 червня. Вона детально описала шокувальні подробиці поїздки, яка почалася з грубості водія, ігнорування її прохань і закінчилася побиттям просто на вулиці. Ба більше, Тоня змушена була відчинити двері на ходу, щоби змусити авто зупинитися.

"30 червня я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг (я сиділа на задньому пасажирському сидінні) він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира. Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту — він відмовив. Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима", — приголомшила співачка.

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Допис Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Артистка зазначила, що на місці не було камер спостереження чи очевидців, а таксист, за її словами, має свою версію подій. Водночас заяву до поліції вже подано, і наразі співачка очікує на офіційне розслідування.

"Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком! Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", — повідомила зірка.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про пережиту аварію та як інцидент змінив її.