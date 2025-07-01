ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1217
Час на прочитання
2 хв

Тоня Матвієнко заявила про побиття у таксі й звернулася до поліції: "Вдарив у голову"

Артистка розповіла подробиці шокувального інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про моторошний інцидент з її побиттям у таксі.

Артистка стверджує, що стала жертвою фізичного нападу з боку водія та вже звернулася до поліції із заявою. На своїй офіційній сторінці в Instagram Матвієнко зазначила, що це трапилося 30 червня. Вона детально описала шокувальні подробиці поїздки, яка почалася з грубості водія, ігнорування її прохань і закінчилася побиттям просто на вулиці. Ба більше, Тоня змушена була відчинити двері на ходу, щоби змусити авто зупинитися.

"30 червня я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг (я сиділа на задньому пасажирському сидінні) він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира. Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту — він відмовив. Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима", — приголомшила співачка.

Допис Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Допис Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Артистка зазначила, що на місці не було камер спостереження чи очевидців, а таксист, за її словами, має свою версію подій. Водночас заяву до поліції вже подано, і наразі співачка очікує на офіційне розслідування.

"Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком! Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", — повідомила зірка.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про пережиту аварію та як інцидент змінив її.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie