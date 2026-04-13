Тоня Матвієнко здивувала причиною розлучення з ексчоловіком, від якого завагітніла у 16 років

Стосунки колишнього подружжя протривали близько 10 років.

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто заговорила про свій перший шлюб і причини його розриву.

Зірка вперше так відверто розповіла про стосунки з колишнім старшим на сім років чоловіком, від якого народила доньку ще в юному віці. Зірка зізнається, що завагітніла у 16 років, а вже у 17 стала мамою. У тодішнього подружжя народилася донька Уляна, яка нині живе за кордоном.

«Я вирішила, що хочу стати мамою. Я не бачу в цьому нічого поганого. У мене зараз прекрасна дочка, це моя подруга. Вона бачила мій розвиток, мене молодою. Я думаю, чому тоді ще одну дитину не народила», — зі сміхом розповіла Тоня в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Попри раннє материнство, Тоня Матвієнко не шкодує про свій вибір і каже, що завжди мріяла про сцену. Втім, її перший чоловік мав зовсім інше бачення сімейного життя. Він не підтримував творчих амбіцій дружини і наполягав, щоб вона зосередилася виключно на родині та вихованні дитини. Зірка відверто називає ті стосунки аб’юзивними, хоча наголошує, що про фізичне насильство не йшлося.

Тоня Матвієнко з донькою Уляною на архівному фото

«Я завжди хотіла співати. Я вчилась у музичній школі, була піаністкою, співала в хорі. Але я обирала бути мамою й мій перший чоловік був проти, аби я співала. Тоді тільки його слово було варте. Думаю, тоді була дуже молода і вчасно не поставила його на місце, не показала свій характер. Я почувалася дуже винною, соромилась, що я така молода мама, хотіла, щоб усе було без скандалів», — пояснила зірка.

Стосунки тривали близько десяти років, однак у певний момент почуття згасли, і саме це стало вирішальним фактором розлучення. А за словами Матвієнко, це для неї рушійна сила.

«Розлюбила. Для мене кохання — це важливо. Я повинна любити чоловіка, радіти, коли просинаюсь, лягаю з ним спати», — чесно зізналася Матвієнко.

Через певний період у житті артистки з’явилося нове кохання — музикант Арсен Мірзоян. Пара одружилася 2017 року та виховує спільну доньку Ніну.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла про рак мами Ніни Митрофанівни та як долала болісну втрату.

