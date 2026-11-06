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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
2 хв

Тоня Матвієнко зворушила зверненням до доньки, яку народила у 17 років: який вигляд має Уляна зараз

Дівчина вже тривалий час живе у Німеччині з нареченим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Тоня Матвієнко з донькою Уляною

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про свято у родині — її старша донька Уляна святкує день народження.

З нагоди свята артистка опублікувала зворушливе привітання та показала, який вигляд нині має іменинниця. Так, 6 листопада Уляні виповнилося 28 років. Для Матвієнко ця дата має особливе значення, адже вона вперше стала мамою у 17-річному віці.

У своєму Instagram співачка звернулася до доньки з теплими словами та зізналася, що не лише пишається нею, а й захоплюється її особистістю та навіть бере приклад у деяких речах. Водночас зіркова мама поділилася яскравими спогадами з донькою та показала їхні фото.

«Сьогодні 28 років моєму першому щастю, моїй дівчинці Уляні, яка вперше зробила мене мамою. Я не просто пишаюся тобою — я захоплююся тобою, рівняюся на тебе і безмежно щаслива бути твоєю мамою», — написала артистка.

Уляна Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Уляна Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з доньками / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з доньками / © instagram.com/tonya_matvienko

Також Тоня побажала іменинниці здійснення мрій, успіху в усіх починаннях і, найголовніше, щастя. Співачка запевнила, що вірить у доньку та її майбутнє.

«Я так хочу, щоб у тебе все виходило, щоб усі твої мрії здійснювалися. І я навіть не сумніваюся, що так і буде, бо ти неймовірна. Люблю тебе більше, ніж здатні сказати будь-які слова. Будь щаслива, моя Уля. Завжди!» — чуттєво привітала доньку Матвієнко.

Тоня Матвієнко з доньками / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з доньками / © instagram.com/tonya_matvienko

Уляна Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Уляна Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

До слова, Уляна вже тривалий час живе за кордоном разом зі своїм нареченим і розвивається як режисерка та дбає про бізнес. Попри відстань, донька залишається важливою частиною життя співачки, яка не приховує ніжних почуттів до неї.

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