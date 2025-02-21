Тоня Матвієнко чуттєво заспівала про кохання у новій пісні й довела до сліз кліпом-мультфільмом

Українська співачка Тоня Матвієнко оприлюднила пісню "Ліхтарики" та кліп до неї.

Композиція вже стрімко набирає обертів і цілковито може позмагатися за хітовість після вірусного треку "Кульбаби". За словами Тоні, нова пісня була створена шляхом експериментів і наголошує на важливості підтримки та любові. "Ліхтарики" – це історія про світло, що йде зсередини, любов і тепло, які ми ділимо з тими, хто поруч.

"Цей трек виявився цікавим експериментом. Я отримала справжнє задоволення від роботи над ним. Крім іншого, "Ліхтарики" відображають реальність українців. У пісні є щось символічне про нашу здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи", – ділиться виконавиця.

Особливістю релізу стало й відео. Вперше за кар'єру співачки кліп створили у мультиплікаційному форматі. До слова, кожна деталь була продумана до дрібниць. У результаті вийшов чуттєвий сюжет, який до болі знайомий більшості українців під час війни.

"Це був надзвичайно цікавий процес – вирішувати, що саме має бути у відеоряді, як передати атмосферу через анімацію. Ліхтарики та світло стали ключовими образами, і через них народилася ідея, що справжнє світло – це те, що живе в кожному з нас. Воно з'являється, коли ти любиш, коли ти хочеш жити. І жодний ворог у нас, українців, цього не відбере", – наголошує Тоня Матвієнко.

А вже незабаром Тоня Матвієнко виконає свої хіти, зокрема й "Кульбаби" та "Ліхтарики", на великому сольному концерті у київському Жовтневому палаці.

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