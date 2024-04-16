Тоня Матвієнко довела до сліз чуттєвим дуетом із чоловіком Арсеном Мірзояном

Українська співачка Тоня Матвієнко розчулила зворушливим дуетом разом зі своїм чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.

Подружжя разом вийшло на сцену на концерті в Києві. У своєму Tik Tok Тоня Матвієнко опублікувала відео з їхнім дуетом. На сцені артисти постали в чорному вбранні. Мірзоян обрав сорочку та штани карго, а Матвієнко підкреслила свою струнку фігуру лосинами та довгим жакетом.

Виконавці на сцені чуттєво виконали пісню із репертуару Матвієнко - "А може ти…". Як зізнавалися у коментарях прихильники зіркового подружжя, вони були неабияк розчулені їхнім дуетом.

Тоня Матвієнко заспівала з у дуеті Арсеном Мірзояном і показала чуттєве відео

Дуже гарна пара, а виконання просто супер.

Ви такі класні, бережіть це тепло між вами, це безцінно!

Ви чудові, дякую за вашу творчість!

До речі, в кінці відео Тоня Матвієнко встигла повеселити присутніх глядачів. Артистка під час виконання слів "а може ти" з усмішкою на обличчі вказала пальцем на Арсена Мірзояна. Після цього концертна зала заповнилася сміхом.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко святкувала день народження. Арсен Мірзоян показував, як разом із донькою вітав дружину із 43-річчям.

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