Тоня Матвієнко довела до сліз піснею, яку готувала покійній мамі на 76-річчя: "Це мав бути сюрприз"

Легендарної Ніни Митрофанівни не стало за два дні до її дня народження.

Народна артистка України Ніна Матвієнко 10 жовтня мала б відсвяткувати свій 76 день народження. На жаль, виконавиці не судилося зустріти свято. Серце артистки зупинилося 8 жовтня.

Донька Ніни Митрофанівни – співачка Тоня Матвієнко – готувала мамі сюрприз на день народження. Артистка хотіла присвятити їй пісню "Сік землі". Ідея створення композиції в Матвієнко зародилася ще тоді, коли вона через повномасштабну війну в Україні жила у Великій Британії. Співачка неабияк сумувала за мамою, тож згадала пісню "Сік землі", яку слухала ще в дитинстві.

Тоня Матвієнко з мамою / Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Тоня Матвієнко хотіла подарував Ніні Митрофанівні цю композицію на день народження. Однак тепер цей трек став посвятою.

"У цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами, я хочу закликати вас відкласти всі справи, зателефонувати батькам і сказати їм "дякую!". Дякую за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому… Я обов'язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні у світі. Робити добро! Шануйте одне одного та своє коріння. Дякую, мамо!" — зазначила Тоня Матвієнко.

Також співачка випустила ліричний кліп на пісню "Сік землі". Тоня Матвієнко використала матеріали із сімейного фотоальбому та архівні фото українців із київського музею Івана Гончара. Ним керує батько Тоні Матвієнко — Петро Гончар.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла, де та коли відбудеться прощання з Ніною Митрофанівною. Також стало відомо, де поховають легендарну Ніну Матвієнко.

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