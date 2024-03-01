Тоня Матвієнко довела до сліз треком, у якому штучний інтелект відтворив голос її покійної мами

Артистка представила композицію "Ти – це я".

Українська співачка Тоня Матвієнко випустила нову композицію "Ти – це я", яку присвятила своїй покійній мамі, Герою України та Народній артистці України Ніні Митрофанівні Матвієнко.

Разом з піснею відбулася прем’єра і mood video, в якому нейромережа відтворила голос Ніни Митрофанівни.

За словами Тоні Матвієнко, сенс пісні в тому, що для своїх батьків ми завжди залишаємося маленькими. Вони наділили нас силою життя, а з часом ми й самі маємо стати підтримкою для тих, хто від нас залежить:

"Ми – продовження наших батьків. В пісні "Ти – це я" себе впізнають багато людей. Ми можемо бути не схожими зовнішньо зі своїми батьками. Але у багатьох випадках звички, голос, рухи ідентифікують нас як дітей своїх батьків. Це складно пояснити словами, але можливо за допомогою творчості. Пісня "Ти – це я" саме про це", - прокоментувала артистка.

Режисером mood-video виступив Олег Борщевський. Лаконічна чорно-біла гама образів співачки підкреслює здатність переродитися. Відтінки сепії, що характерні для старих фотографій із сімейних альбомів, інтер’єр та атмосфера підсилюють відчуття, що наша спадщина є безцінною.

Зазначимо, що за допомогою штучного інтелекту творча група відтворила голос Ніни Митрофанівни.Її фраза "А я – це ти" перериває монолог Тоні.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко зворушила архівним фото покійної мами з онукою Ніною. Артистка поділилася світлиною з нагоди особливого свята.

Зазначимо, що 19 березня відбудеться сольний концерт Тоні Матвієнко в столичному Pepper`s Club.

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