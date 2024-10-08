Тоня Матвієнко довела до сліз зверненням до покійної мами в перші роковини її смерті

Виконавиця вшанувала пам'ять легендарної мами.
Сьогодні, 8 жовтня, рівно рік, як з життя пішла легендарна співачка Ніна Матвієнко, якої не стало у віці 75 років.
Донька виконавиці – Тоня Матвієнко – вшанувала пам'ять покійної мами. У фотоблогу співачка залишила звернення до рідної людини, якої вже рік немає. Зокрема, Тоня зізналась, що важко переживала втрату. Артистка уникала будь-яких зустрічей, адже всі їй нагадували про горе в сім'ї, а це було тяжко. Матвієнко було тяжко ходити на кладовище, а ще тяжче прибирати мамині речі з дому. Як говорить співачка, тепер вона по-справжньому знає, що таке втрата і що таке цінність.
"Вже рік, як вас немає…Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна. Спустошена та вичавлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю що, таке втрата, і знаю, що таке цінувати. Я не могла ходити на кладовище і не прибирала ваші речі вдома. Спочатку не хотілося ніде з'являтися, бо люди згадували вас, а для мене це було як по живому", - написала співачка.
Тоня Матвієнко також розповіла, що за цей рік змінилося. Зокрема, Ніні Матвієнко посмертно вручили нагороду "Національна легенда України", її молодша онука Ніна вперше заспівала на сцені, а старша Уляна заснувала свою справу і щаслива у стосунках. Тим часом Мірзоян розпочав ремонт у будинку.
"У нас все добре. Вас президент посмертно відзначив нагородою "Національна легенда України", а Нінусик заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт, щаслива з Юрою. Арсен затіяв вдома ремонт, вам би точно сподобалася ванна. Дуже скучила. Любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо", - додала Тоня.
Зазначимо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня минулого року. Життя виконавиці обірвалося через онкологію. Поховали легендарну співачку на Звіринецькому кладовищі у Києві.
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