Тоня Матвієнко насмішила кумедними фото з Арсеном Мірзояном та ніжно привітала його з 46-річчям

У родині української співачки Тоні Матвієнко сьогодні, 20 травня, особливе свято. Чоловік виконавиці – музикант Арсен Мірзоян - святкує день народження.

У своєму Instagram Тоня ніжно привітала коханого з 46-річчям. Вона опублікувала їхні кумедні фото, які раніше не показувала в Мережі.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також артистка адресувала Мірзояну теплі слова з привітаннями. Співачка побажала музикантові всього лише найкращого і, звичайно ж, щастя та здоров'я. Матвієнко зазначила, що неабияк кохає свого чоловіка та пишається ним.

"Вітаю тебе, Арсене, з твоїм днем. Я тобі бажаю всього, що є в світі доброго, чудового, світлого, щоб все було твоє, будь щасливий та здоровий! Ти - мій геній. Я тебе дуже люблю!" – звернулася до коханого артистка.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян вже відреагував на привітання дружини. У коментарях під дописом він подякував Тоні за теплі слова та відповів їй взаємністю.

"Дякую, моя бусінко! Кохаю тебе!" – відповів Мірзоян на привітання дружини.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик святкувала день народження. Знаменитість показувала, як її з 43-річчям вітав чоловік, танцівник Андрій Дикий.

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