Тоня Матвієнко пішла з роботи в університеті Поплавського і здивувала причиною

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася, що звільнилась з Київського національного університету культури і мистецтв.

До викладацького складу артистка долучилася у вересні 2023 року. Врешті, виконавиця викладала в університеті культури Поплавського вокал. Однак наразі Тоня Матвієнко звільнилася з посади. Як говорить виконавиця, вона неабияк втомилася.

"Я вже не викладаю. У мене за пів року вийшло три пісні, у мене так давно не було. Я вже не викладачка. Я втомилася. Пропрацювала від вересня по травень. Пропрацювала один рік і здулася як м'ячик", - розповіла артистка на проєкті "Муз_Тренд".

Тоня Матвієнко

Однак не лише втома стала причиною звільнення Матвієнко. Артистка говорить, що зрозуміла, що не може поєднувати і творчість, і викладацьку діяльність. Співачка поставила роботу в університеті в пріоритет, тому стала менше випускати пісень, відмовлятися від концертів. Однак наразі Матвієнко хоче на перше місце поставили саме свою творчість.

"Зрозуміла, що я не можу все встигати, знаєте, як на двох стільцях сидіти. Мене кликали за кордон, а ти відповідальна й не можеш поїхати. Я стала менше їздити на благодійні концерти, бо був пріоритет університет. Я так не хочу. Поки мене запрошують і мені є кому співати, я краще буду це робити", - додала Тоня.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тим не менш, про роботу в університеті виконавиця згадує з усмішкою. Артистка зізнається, що приємно здивована сучасною молоддю. За словами співачки, вони йдуть навчатися вокалу, адже справді цього прагнуть, а не для галочки.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко показувала, як із чоловіком Арсеном Мірзояном та донечкою Ніною відпочивала в Карпатах. Сімейство їздило у відпустку до Яремча.

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