Тоня Матвієнко похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка й розповіла про їхнє особливе свято

Українська співачка Тоня Матвієнко з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном відсвяткували річницю знайомства.

Так, днями Арсен зізнався, що разом з коханою вони знайомі вже 13 років. І з нагоди свята подбав про сюрприз для Тоні та подарував їй великий букет червоних троянд у машині. Щаслива виконавиця була неабияк здивована побачити такий подарунок, проте з радістю його прийняла.

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Сьогодні (6 липня - прим. ред.) 13 років, як ми познайомилися", - написав Мірзоян.

Також подружжя показало кумедні кадри зі свого музичного туру. Зокрема, як за допомогою стенду з отворами для голови вони перетворилися на козака та козачку. А потім поділилися фото з поїздки в авто та як робили зупинки на корисні перекуси. Зокрема, на Житомирщині закоханих пригостили свіжими літніми ягодами.

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Сезонна кухня Житомирщини", - підписала фото Тоня.

Нагадаємо, нещодавно артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували сьому річницю шлюбу й показали архівну світлину з весілля, де була присутня Ніна Митрофанівна. Музикант також оригінально вручив коханій подарунок.

Читайте також: