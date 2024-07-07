Тоня Матвієнко похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка й розповіла про їхнє особливе свято

Арсен Мірзоян зробив коханій подарунок просто у дорозі.
Українська співачка Тоня Матвієнко з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном відсвяткували річницю знайомства.
Так, днями Арсен зізнався, що разом з коханою вони знайомі вже 13 років. І з нагоди свята подбав про сюрприз для Тоні та подарував їй великий букет червоних троянд у машині. Щаслива виконавиця була неабияк здивована побачити такий подарунок, проте з радістю його прийняла.
"Сьогодні (6 липня - прим. ред.) 13 років, як ми познайомилися", - написав Мірзоян.
Також подружжя показало кумедні кадри зі свого музичного туру. Зокрема, як за допомогою стенду з отворами для голови вони перетворилися на козака та козачку. А потім поділилися фото з поїздки в авто та як робили зупинки на корисні перекуси. Зокрема, на Житомирщині закоханих пригостили свіжими літніми ягодами.
"Сезонна кухня Житомирщини", - підписала фото Тоня.
Нагадаємо, нещодавно артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували сьому річницю шлюбу й показали архівну світлину з весілля, де була присутня Ніна Митрофанівна. Музикант також оригінально вручив коханій подарунок.
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