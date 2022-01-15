Тоня Матвієнко похизувалася своєю маленькою донечкою-красунею

Ніні сьогодні виповняється шість рочків.

У родині зіркового подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна сьогодні свято.

До слова, 15 січня закохані святкують день народження маленької Ніни. Дівчинці виповняється шість рочків.

З нагоди свята Тоня опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких зображена її маленька донечка-красуня. На фото Ніна позувала зі свічкою у руці, а також з ляльками, які їй, ймовірно, подарували на день народження батьки.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / instagram.com/tonya_matvienko

"Сонечко, сніжинка, Нінусик, наше щастя, наш скарб! З днем народження! Рости щаслива і здорова!" - привітала свою донечку з днем народження Тоня.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / instagram.com/tonya_matvienko

До привітань також приєднався й татусь Ніни, Арсен Мірзоян. Він присвятив донечці слова своєї пісні: "А я лише хотів тебе привітати!".

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