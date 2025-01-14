Тоня Матвієнко похизувалася, як із 8-річною донькою від Мірзояна відпочиває в Дубаї

Артистка поділилася, як вони із Ніною захопливо проводять час.

Українська співачка Тоня Матвієнко похизувалася, як із донькою від чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна, насолоджується відпочинком.

Виконавиця наразі перебуває в Дубаї. Компанію знаменитості склала її 8-річна донька Ніна. Артистка в Instagram-stories показала, як вони разом захопливо проводять час. Звичайно, співачка разом із донькою встигла сходити до Індійського океану. Тоня Матвієнко разом із Ніною вже наробила атмосферних фото на узбережжі.

Тоня Матвієнко в Дубаї / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Один із кадрів був зроблений вдень. На фото співачка позувала на піску на тлі океану. Інший знімок Тоня вже зробила ввечері. На фото артистка позувала із помітно підрослою Ніною.

Тоня Матвієнко з донькою у Дубаї / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також співачка разом із донькою встигла відвідати парк розваг у Дубаї. Вони милувалися різноманітними тваринами, а також зробили фото на тлі рожевих фламінго.

Тоня Матвієнко з донькою у Дубаї / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сімейство побувало й в океанаріумі. Тоня Матвієнко та Ніна насолоджувалися спостереженням за різноманітними океанічними жителями.

Тоня Матвієнко з донькою у Дубаї / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, наразі на відпочинку перебуває блогерка Даша Квіткова, але у Домінікані. Однак зі знаменитістю стався прикрий інцидент. Зірка Мережі серйозно травмувалася і показала синці на тілі.

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