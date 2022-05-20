Тоня Матвієнко показала кучерявого Мірзояна і привітала його з 44-річчям: "Туга за тобою неймовірна"

Тоня Матвієнко показала кучерявого Мірзояна і привітала його з 44-річчям: "Туга за тобою неймовірна"

Українська співачка Тоня Матвієнко нагадала шанувальникам про важливу дату для її родини.

Так, сьогодні, 20 травня, день народження святкує чоловік артистки, співак Арсен Мірзоян. З цієї нагоди у себе на сторінці в Instagram Матвієнко розмістила декілька кадрів з коханим і адресувала йому теплі слова.

Зокрема Тоня, яка наразі з доньками та мамою Ніною Матвієнко перебуває у Німеччині, зізналася, що дуже скучила за чоловіком, який наразі в Україні:

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"З днем народження! Живи, люби, пиши… Страшна розлука, туга за тобою неймовірна… Я тебе так сильно кохаю, моє сонечко. Все буде "перемога", все буде – "ми". Love", - підписала кадри Матвієнко.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Шанувальники долучилися до привітань: "Вітаю з іменинником! Міцного здоров'я та кохання навіки", "Арсене, мої вітання вам! Обожнюю вашу музику, вона надихає", "Вітаю! Щастя, кохання, натхнення! Перемоги!".

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