Тоня Матвієнко показала кумедне відео, на якому її донька дістає кота з діри у стелі

Тоня Матвієнко показала кумедне відео, на якому її донька дістає кота з діри у стелі

Кіт не постраждав.

У родині української співачки Тоні Матвієнко сталася доволі курйозна ситуація.

Так, домашній улюбленець зірки якимсь чином заліз у діру в стелі. Звідти потрібно було його якось діставати, аби кіт не постраждав. Загалом, донька артисти, Уляна, вигадала доволі оригінальний спосіб, як це зробили. Тоня тим часом зняла це все на відео, яке опублікувала у своєму Instagram.

До слова, донька співачки взяла сидіння для стільця та допомогла коту м’яко приземлитися. На відео видно, що хатній улюбленець не постраждав.

Фани знаменитості не змогли стриматися та висловили свою думку щодо цієї ситуації. Вони зазначили, що Уляна ще та винахідниця.

Оце так професіонал!

Котики - вони такі котики!

Молодчинка!

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