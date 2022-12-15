Тоня Матвієнко показала лист до Миколая від 6-річної доньки: "Щоб закінчилася війна, а ще юпку"

Українська співачка Тоня Матвієнко розчулила посланням молодшої доньки Ніни до Святого Миколая.

Як відомо, у цей день діти пишуть листи до святого і просять у нього, аби він втілив у життя їхні найзаповітніші мрії. Так от донька Матвієнко також підготувалася. 6-річна Ніна написала, що б вона хотіла отримати від святого Миколая.

Світлину з листом до чудотворця Тоня розмістила у сторіз свого фотоблогу і поділилася з шанувальниками, про що мріє її дитина. Зокрема, маленька Ніна попросила у святого щоб закінчилася війна і "ще юпку".

Лист до Миколая від доньки Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з доньками та чоловіком / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла про свою старшу доньку, 24-річну Уляну. Співачка поділилася, що Уляна перебуває в Україні та зізналася, чим дівчина тут займається. Як зізналася артистка, Уляна принципово відмовилася залишатися за кордоном, куди виїхала на початку повномасштабної війни рф проти України.

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