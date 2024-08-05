Тоня Матвієнко показала одразу двох підрослих доньок і як з ними відпочиває: "Нарешті разом"

Українська співачка Тоня Матвієнко вирушила з родиною на відпочинок.

Так, артистка разом з двома доньками показалася в Карпатах. Разом вони насолоджувалися місцевими краєвидами. Зокрема, Тоня у своєму Instagram показала, як Уляна та молодша донечка Ніна споглядали природу та прогулювалися поблизу гірської річки. Також дівчата зробили атмосферну світлину з друзями родини на тлі гір і лісу.

"Нарешті разом з Уляною. Тут ми як вдома", - поділилася враженнями виконавиця.

Тоня Матвієнко з дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також зіркова мама сфотографувала молодшу 8-річну доньку Ніну, де вона позує наодинці.

Тоня Матвієнко з дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Окрім того, Тоня Матвієнко розповіла щемливу історію про її маму, легендарну співачку Ніну Митрофанівну. Як виявилося, вісім років тому вона зупинялася у цьому ж самому готелі в Карпатах, що й Тоня з дітьми зараз. Так, на стінах закладу досі збереглося пам'ятне фото артистки з її автографом і коментарем, де вона висловлює вдячність за гостинність.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко разом з чоловіком Арсеном Мірзояном відсвяткували річницю весілля. Зірка похизувалася, яким романтичним сюрпризом потішив її коханий.

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