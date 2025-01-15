Тоня Матвієнко показала помітно підрослу доньку від Мірзояна і ніжно привітала її з 9-річчям

Українська співачка Тоня Матвієнко сьогодні, 15 січня, святкує день народження доньки від чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна.

Ніні вже виповнюється дев'ять років. Тож, з нагоди свята артистка присвятила дівчинці допис в Instagram. Зокрема, Тоня Матвієнко опублікувала чимало світлин, на яких Ніна позує у спортивному вбранні. На кадрах можна помітити, як дівчинка вже помітно підросла та змінилася.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Окрім цього, Тоня Матвієнко адресувала Ніні теплі слова з побажаннями та привітаннями. Співачка зазначила, що неабияк вдячна доньці, що вона в неї є. Завдяки Ніні виконавиця тримається та не дає собі права зламатися. Артистка побажала дівчинці бути щасливою та здоровою, а також щоб з її обличчя не зникала усмішка.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Нашій Нінусі 9 рочків! Я така щаслива, що ти у нас є! І почну не з тебе, а з себе. Якби ти знала, скільки разів я ламалася, падала, не хотіла навіть жити…Ти просто не даєш цьому тривати довго, ніби кажеш: "Ти не маєш права, є я!". Коротко кажучи, ти - мій Янгол-охоронець. Просто дякую, і ми з татом робимо все, щоб ти була щаслива! Будь здорова й усміхнена!" – адресувала доньці артистка.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, наразі Тоня Матвієнко з Ніною перебуває в Дубаї. Раніше артистка показувала, як вони разом відпочивають.

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