Тоня Матвієнко захопила рідкісними фото доньки-красуні та привітала її з 23-річчям

Тоня і Уляна влаштували стильну фотосесію.

Українська співачка Тоня Матвієнко має гарну нагоду для сімейної вечірки.

Так, 6 листопада її старшій доньці виповнюється 23 роки. Артистка, зазвичай, досить рідко публікує фото з Уляною, втім, цього разу вирішила поділитися світлинами з іменинницею. На знімках, які виконавиця розмістила у своєму Instagram, дівчата позували у костюмах і топах.

Тоня Матвієнко з донькою / instagram.com/tonya_matvienko

Також донька Ніни Матвієнко адресувала дівчині теплі слова.

"Сьогодні тобі 23 роки! Доцю, так швидко летить час! Лови кожну мить, кожний день, став перед собою цілі і досягай їх, бо таким чином ми наповнюємося, стаємо особистостями і сильними духом людьми. Гарної тобі подорожі у цьому прекрасному світі! Зустрічай на своєму шляху щирих людей, друзів та гарних хлопців. Щастя та міцного здоров‘я тобі! Моя Уляся, яка ж ти вже доросла", – написала зірка.

Донька Тоні Матвієнко / instagram.com/tonya_matvienko

У коментарях фоловери долучилися до привітань та написали, що Тоня і Уляна дуже вродливі.

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