Тоня Матвієнко показала рідкісні кадри зі старшою донькою та зворушливо привітала її з 24-річчям

Сьогодні, 6 листопада, у родині української співачки Тоні Матвієнко свято. Її старшій доньці Уляні виповнюється 24 роки.

З нагоди свято співачка зворушливо привітала у своєму Instagram донечку з днем народження. Виконавиця зазначила, що чекала на народження сина, утім народилася Уляна. Тоня додала, що її донечка для неї особлива. Також щаслива матуся написала донечці чимало приємних слів, а найголовніше – артистка натякнула, що незабаром повернеться до України.

Старша донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Вітаю тебе, моє сонечко, з твоїм днем. Я все пам'ятаю, який був неймовірний сюрприз - чекала на Марка, а народилася Уля. Ти у мене особлива дівчинка, а сьогодні, в твої 24 роки, можу сказати - дівчина. Бажаю тобі ніколи не опускати руки, ніколи не сумувати, ніколи не розривати свою прекрасну, добру душу. Щастя тобі, любові і віри! Я скоро буду поряд. Ти мій сюрприз навіки", - звернулася до доньки Тоня.

Тоня Матвієнко зі старшою донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Виконавиця також показала рідкісні кадри, на яких зображена з Уляною. Деякі були зовсім архівними, де Тоня лише нещодавно народила.

Тоня Матвієнко з мамою та маленькою донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з маленькою донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Деякі фото були нещодавно зроблені, де вже біля Улі сидить молодша сестричка Ніна.

Тоня Матвієнко з доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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