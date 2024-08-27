Тоня Матвієнко показала важливу нагороду, яку посмертно вручили її мамі

Співачка Тоня Матвієнко показала, яку важливу нагороду посмертно вручили її мамі, легендарній співачці Ніні Матвієнко.

Перед Днем прапора та Днем Незалежності президент Володимир Зеленський відзначив видатних українців нагородою "Національна легенда України". Відзнаку отримала і легендарна співачка Ніна Матвієнко, але, на жаль, посмертно.

Посмертна нагорода Ніни Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"В її репертуарі багато народних пісень. Займалася літературною творчістю, грала у теле- та радіовиставах, гастролювала у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки", - йдеться в повідомленні президента.

Нагороду своєї матері забрала співачка Тоня Матвієнко. У Instagram артистка показала, який вигляд має відзнака, а також продемонструвала, як президент урочисто вручив їй нагороду Ніни Матвієнко.

Тоня Матвієнко забрала нагороду, яку посмертно вручили її мамі / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно співак Ярмак, який служить сержантом в лавах ЗСУ, отримав бойову нагороду. Артист розповів, за що саме його нагородили відзнакою.

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