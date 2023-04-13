Тоня Матвієнко показала, як 42-річчя на кордоні з Білоруссю святкувала

Українська співачка Тоня Матвієнко 12 квітня відсвяткувала день народження.

Артистці виповнилося 42 роки. Як розповіла Матвієнко у "Сніданку з 1+1", цей день вона провела на кордоні з Білоруссю. Виконавиця виступала для наших прикордонників:

"Були у прикордонників, співали різним загонам. Вчора зустрічалися з хлопцями, які з Бахмута на відновленні. Сьогодні я планую співати хлопцям", - сказала Матвієнко.

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Похвалилася співачка, що прикордонники у день народження не залишили її без подарунка і презентували їй свою форму та величезний букет троянд.

А першим зірку привітав коханий чоловік, співак Арсен Мірзоян, а також мама Ніна Митрофанівна Матвієнко і донька.

День народження Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/_dasha_yurievna_

Тоня, яка з початком повномасштабної війни з донькою виїхала до Великої Британії, повідомила, що назавжди повернулася до України, а її 7-річна донька Ніна пішла до школи у Києві.

"Назавжди повернулася до України, я більше не хочу бути за кордоном. Тому що моє серце тут, тут моя родина. Такий страшний сум за цей рік я пережила, я думала в мене розірветься серце. Я більше не хочу таке переживати. Я вирішила для себе це остаточно і вже Ніна пішла до школи в Києві. Все, я вдома. Моя місія тут допомагати хлопцям як можу, співати", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко з 7-річною донькою повернулася до України з Великої Британії на початку березня. Артистка поділилася, як почувалася весь цей рік, який прожила за кордоном.

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