Тоня Матвієнко показала, як із двома доньками в Яремчі святкує Різдво

Українська співачка Тоня Матвієнко показала, як із двома доньками зустріла Різдво.

Виконавиця вирішила провести свято не в Києві, а на відпочинку на заході України, тож вирушила до Яремча. Компанію знаменитості склали доньки – 26-річна Уляна від першого шлюбу та 8-річна Ніна від музиканта Арсена Мірзояна. У такій дівочій компанії сімейство зустрічало Різдво.

Зокрема, Тоня Матвієнко вже встигла показати селфі з доньками, яке було зроблене в ліфті. Уляна позувала перед камерою в вишиванці та чорній довгій спідниці, тим часом маленька Ніна постала в сукні з блискітками, а образ їй доповнив стильний обруч.

Тоня Матвієнко з доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Пізніше Тоня Матвієнко показала, як вони проводять різдвяний день. Зокрема, сімейство влаштувало прогулянку. Співачка разом із доньками милувалася неймовірними краєвидами із засніженими горами та лісом, а також робила атмосферні фото.

Старша донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, в Україні святкують Різдво. Знаменитості активно вітають українців зі святом та показують, як проводять особливий день в колі рідних та близьких.

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