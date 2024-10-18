Тоня Матвієнко показала, як із Мірзояном та 8-річною донькою насолоджується відпочинком в Карпатах

Українська співачка Тоня Матвієнко разом із родиною поїхала на відпочинок на захід України.

Компанію виконавиці склали її чоловік, музикант Арсен Мірзоян, та 8-річна донечка Ніна. Всі разом вони вирушили до Яремча. В Instagram-stories артистка вже опублікувала кадри, на яких показала, як вони насолоджуються відпочинком. Зокрема, родина наробила атмосферних кадрів у Яремчі.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донька / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донечка позували на тлі гірського краєвиду Карпат. Сімейство було одягнуте доволі по-зимовому, адже там вже достатньо прохолодно.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тим не менш, на фото, які опублікувала Матвієнко, панувала сонячна атмосфера, а також осінній вайб - довкола все жовтіло і дерева вже позбулися свого зеленого окрасу. Родинні світлини виконавиця підписувати не стала.

Тоня Матвієнко з молодшою донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно Тоні Матвієнко приписали роман зі співаком Романом Скорпіоном. Спочатку артистка утримувалася від коментарів, але згодом все ж таки розставила всі крапки над "і". Виконавиця відповіла, чи справді її з Романом Скорпіоном пов'язують не лише робочі та приятельські стосунки.

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