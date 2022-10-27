Тоня Матвієнко показала, як у Польщі провела час з доньками та Мірзояном

Виконавиця опублікувала знімки, на яких показала, як зустрілася з родиною.
Українська співачка Тоня Матвієнко в Польщі зустрілася зі своїми рідними.
Зокрема, виконавець Арсен Мірзоян прибув до Кракова з Нідерландів, де у нього був благодійний концерт. Тоня ж приїхала з Ніною з Великої Британії, де співачка живе від початку повномасштабної війни, а дівчинка ходить до школи. Уляна ж приїхала до Польщі з Києва.
Сімейство виконавиці весело разом провело час. Вони милувалися краєвидами Кракова, гуляли набережною та навіть каталися на колесі огляду.
"Я так чекала на те, аби вас усіх побачити. Знову разом", - поділилася Тоня.
Зазначимо, Тоня Матвієнко з молодшою донькою Ніною перебуває у Великій Британії. Раніше співачка зізнавалася, яку суму грошової допомоги отримує за кордоном та на що її витрачає.
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