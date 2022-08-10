Тоня Матвієнко показала, як з Мірзояном та доньками каталася на конях

Українська співачка Тоня Матвієнко похизувалася сімейною ідилією.
Виконавиця Тоня Матвієнко показала, як проводить час разом з сім'єю.
Так, співачка вирішила присвятити день родині. Тому разом з доньками – Уляною та Ніною – і чоловіком, співаком Аресом Мірзояном, пішла кататися на конях.
У своєму Instagram Тоня показала кадри, зроблені під час їхньої прогулянки. На фото видно, що всім відпочинок неабияк сподобався, особливо маленькій Ніні, яка вже самостійно каталася верхи на коні.
"Неймовірний день. Такі емоції запам'ятовуються назавжди", - зазначила Матвієнко.
Прихильники сімейства, як завжди, під дописом залишили чимало компліментів родині. Вони бажали їм гарного відпочинку та тішилися ідилією, яка між ними панує.
Зазначимо, Тоня Матвієнко лише на початку серпня з доньками повернулася з Європи до України. Співачка просто довела до сліз відео зустрічі з мамою, Ніною Митрофанівною, та чоловіком, Арсеном.
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