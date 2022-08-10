Тоня Матвієнко показала, як з Мірзояном та доньками каталася на конях

Виконавиця Тоня Матвієнко показала, як проводить час разом з сім'єю.

Так, співачка вирішила присвятити день родині. Тому разом з доньками – Уляною та Ніною – і чоловіком, співаком Аресом Мірзояном, пішла кататися на конях.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

У своєму Instagram Тоня показала кадри, зроблені під час їхньої прогулянки. На фото видно, що всім відпочинок неабияк сподобався, особливо маленькій Ніні, яка вже самостійно каталася верхи на коні.

Молодша донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Неймовірний день. Такі емоції запам'ятовуються назавжди", - зазначила Матвієнко.

Прихильники сімейства, як завжди, під дописом залишили чимало компліментів родині. Вони бажали їм гарного відпочинку та тішилися ідилією, яка між ними панує.

Старша донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, Тоня Матвієнко лише на початку серпня з доньками повернулася з Європи до України. Співачка просто довела до сліз відео зустрічі з мамою, Ніною Митрофанівною, та чоловіком, Арсеном.

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