Тоня Матвієнко показала, який вигляд мали її мама та старша донька 22 роки тому

Зірка поділилася архівним сімейним фото.
Українська співачка Тоня Матвієнко знайшла архівний знімок.
Звісно ж, виконавиця не могла не поділитися ним зі своїми прихильниками. Зокрема, у сторіз на сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де позує її мама, легендарна співачка Ніна Митрофанівна, зі старшою донькою Тоні – Уляною.
Так, на знімку онучка, якій тоді приблизно був рік, сиділа на колінцях у своєї бабусі, а Ніна Митрофанівна одягала дівчинці шапочку. Зазначимо, знімок був зроблений 22 роки тому.
"Ой, що я знайшла! 1999 рік. Уляся і бабуся", - підписала фото Тоня.
До слова, за 22 роки Ніна Митрофанівна неабияк змінилася. Уляна, своєю чергою, виросла та стала справжньою красунею.
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