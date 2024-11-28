Артистка продемонструвала, який вигляд має без жодної краплі декоративної косметики.
Українська співачка Тоня Матвієнко показалася до та після макіяжу і похизувалася природною красою.
Артистка зараз перебуває в Трускавці. В Instagram-stories знаменитість показала свої вечірні процедури. Виконавиця опублікувала два кадри. На першому Тоня Матвієнко показалася з макіяжем – яскравими стрілками, нафарбованими губами та з тоном на обличчі.
На другому знімку артистка вже змила з себе макіяж. Співачка продемонструвала, який вигляд має її обличчя без жодної краплі декоративної косметики. На кадрах виконавиця також постала із зав'язаним волоссям та в рожевій футболці оверсайз. Таким чином знаменитість похизувалася своєю природною красою.
"З мейком та без", — коротко підписала знімки виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно в родині Тоні Матвієнко було особливе свято. Старша донька виконавиці святкувала день народження. Співачка вітала Уляну з 26-річчям. Окрім того, Матвієнко показувала кліп на пісню "Така як є", який для неї створила донька.
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