Українська співачка Тоня Матвієнко показалася до та після макіяжу і похизувалася природною красою.

Артистка зараз перебуває в Трускавці. В Instagram-stories знаменитість показала свої вечірні процедури. Виконавиця опублікувала два кадри. На першому Тоня Матвієнко показалася з макіяжем – яскравими стрілками, нафарбованими губами та з тоном на обличчі.

Тоня Матвієнко з макіяжем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На другому знімку артистка вже змила з себе макіяж. Співачка продемонструвала, який вигляд має її обличчя без жодної краплі декоративної косметики. На кадрах виконавиця також постала із зав'язаним волоссям та в рожевій футболці оверсайз. Таким чином знаменитість похизувалася своєю природною красою.

"З мейком та без", — коротко підписала знімки виконавиця.

Тоня Матвієнко без макіяжу / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно в родині Тоні Матвієнко було особливе свято. Старша донька виконавиці святкувала день народження. Співачка вітала Уляну з 26-річчям. Окрім того, Матвієнко показувала кліп на пісню "Така як є", який для неї створила донька.

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