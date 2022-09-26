Тоня Матвієнко поскаржилася на фінансові проблеми у родині: "Ми все вкладали в наші пісні"

Співачка Тоня Матвієнко, як і багато українців, під час війни залишилася без основного прибутку.

Виконавиця Тоня Матвієнко, яка цьогоріч стала Заслуженою артисткою України, зараз із донькою перебуває у Великій Британії.

Через повномасштабну війну в Україні співачка втратила можливість вести концертну діяльність, а отже і стабільно заробляти. Матвієнко зізнається, що зараз її родина, як і більшість сімей в Україні, переживає непрості фінансові часи.

"Заробітку немає. Мене часто запитують, чому я за кордоном. У нас вдома троє артистів. Чоловік переживає, каже, що не знає, як буде потім. Я хочу повертатися, але Арсен каже не поспішати. У нас великий будинок, не знає, чи вдасться цього року опалювати його, як буде з цим", - розповіла співачка "24 каналу".

Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Саме тому, аби отримувати хоч якісь гроші, виконавиця тимчасово переїхала за кордон.

"Роботи немає, треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Тому я й поїхала до Британії, отримую тут допомогу. Не знаю, як би ми ще виживали. Якби чоловік був на якійсь державній службі, чи мав бізнес, то інша справа. У нас з Арсеном немає бізнесу. Ми все вкладали в наші пісні, кліпи. Як буде далі – не знаю", - поділилася Матвієнко.

Нагадаємо, нещодавно чоловік співачки, Арсен Мірзоян, розповів про сварки у їхній родині та де він перебуває зараз.

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