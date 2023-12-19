Тоня Матвієнко приголомшила своїм поцілунком з Павлом Зібровим

Українська співачка Тоня Матвієнко після нещодавньої заяви про схуднення на 10 кг показалася на свіжому відео, де обмінюється цілунками з Павлом Зібровим.

На рожевому тлі зірки вирішили потішити своїх фанів спільним контентом. Втім, зробили це у незвичний спосіб. Знаменитості поцілували одне одного спершу у щоки, а потім і в губи. На кадрах видно, як Тоня щиро сміялася від такого задуму. А Павло Зібров у цей час міцно тримає співачку за руки й цілує її із заплющеними очима.

До речі, на ролику присутня і музика. Павло Миколайович доповнив несподіване відео власним треком "Вуса – бренд".

"Обожнюю", - підписав відео у своєму фотоблогу артист.

Тоня Матвієнко поцілувалася з Павлом Зібровим

Також Зібров поділився ще одним чорно-білим фото, де вони зачаровано вдивляються у вічі один одному.

Павло Зібров з Тонею Матвієнко / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

У коментарях шанувальники взялися припускати, що зірки готуються до дуету. А також написали про їхній неймовірний зовнішній вигляд.

Класні такі

Я так думаю, що скоро буде дует?

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко з'явилася в компанії українського телеведучого Олексія Суханова. Знаменитість також розповів, який випадок з донькою Ніни Матвієнко вразив його найбільше.

Читайте також: