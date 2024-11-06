Тоня Матвієнко привітала старшу доньку з особливим святом і розповіла про її важливий дебют

Українська співачка Тоня Матвієнко потішила новинкою, яку їй допомогла підготувати старша донька Уляна.

Виконавиця презентувала новий кліп на пісню "Така як є". У ній вона розмірковує над питанням справжності у світі соціальних мереж і медіа. Артистка ділиться власними переживаннями про те, як часто люди сприймають її по-іншому на екрані та в реальному житті. Тоня переконана, що лише живе спілкування дозволяє по-справжньому пізнати людину. Віртуальні платформи надають поверхневе уявлення про одне одного, і саме це артистка хотіла донести у своєму новому треку.

Тоня Матвієнко

"Чи можете ви сказати, що знаєте мене такою, як я є? Соцмережі та ЗМІ ніколи не зможуть сповна показати мене справжню. Завжди чую, коли мене бачать наживо: "Ви в житті не така, як на екрані". Ми всі сховались за екранами телефонів і віримо, що знаємо одне одного через лайки й коментарі. Але насправді тільки живе спілкування дає нам можливість відчути справжню енергію людини", - коментує нову роботу артистка.

Кліп на пісню "Така як є" став особливим проєктом для сім'ї Тоні Матвієнко — його зняла її старша донька Уляна. Дівчина має режисерський досвід, проте дебютувала в ролі режисера музичного відео. До речі, в Уляні 6 листопада важливе свято. Дівчина святкує день народження. Тоня Матвієнко вже встигла привітати доньку з 26-річчям.

"У моєї Улі день народження! Я згадую той особливий момент, коли вона прийшла в цей світ. Це такий день, що його не забути ніколи. Бути мамою — це безцінне, особливо коли твоя дитина така як Уляна. Вийшло, як тост, але нехай так і буде: випийте за неї! Адже Уляна зняла свій перший кліп — ще й для мене! Здоров'я, натхнення та безмежного щастя тобі, моя красуне!" – привітала артистка доньку зі святом.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко відверто розповіла про кризи в стосунках із чоловіком Арсеном Мірзояном. Виконавиця зізналась, як вони перебували на межі розриву.

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