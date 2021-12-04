Тоня Матвієнко про розлучення своїх батьків: "Втомились одне від одного"

Тоня Матвієнко про розлучення своїх батьків: "Втомились одне від одного"

Зірка говорить, що батькам треба відпочити.

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше прокоментувала, як відреагувала на звістку про розлучення своїх батьків.

Виконавиця говорить, що цілком спокійно відреагувала на це. Тим більше вона переконана, що батьки втомилися одне від одного, тому якийсь час їм потрібно побути на самоті.

"Я нормально відреагувала. Якщо їм спокійніше одне без одного, то це ж краще, аніж коли є сварки, дратування. Люди хочуть побути в спокої, пожити для себе. Втомилися одне від одного", - розповіла Тоня "Зірковому шляху".

Ніна Матвієнко з чоловіком / instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, Ніна Матвієнко та Петро Гончар почали жити окремо. Так, артистка розповіла, що все життя була, як чоловік і забезпечувала родину, і що Гончар декілька разів її дуже сильно підвів.

Втім, нещодавно Ніна Митрофанівна зізналася, що, можливо вони з чоловіком знову житимуть разом. Тим більше офіційно подружжя не розлучилося.

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