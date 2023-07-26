Тоня Матвієнко про те, що відбила Мірзояна у першої дружини: "Чому мені за це має бути соромно"

Тоня і Арсен почали зустрічатися, коли Мірзоян ще був одружений з іншою.

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто прокоментувала чи зачіпає її, коли артистку називають розлучницею.

У програмі "Слава+" Матвієнко зазначила, що коли покохала Арсена Мірзояна, то знашла в собі сміливість сказати публічно, що має стосунки з одруженим чоловіком:

"Мені не те, що смішно. Невже люди якось… Нічого, що взагалі більшість з них закохана в мого чоловіка? А їх це не тригерить? Я відверто сказала всьому світу, що я покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це має бути соромно?" – прокоментувала Тоня.

Тоня Матвієнко

Вона також додала, що з ексдружиною Мірзояна ніколи не спілкувалася і не перетиналася.

"Я образила людину. Я це все розумію. Вона на мене ображена. Вже стільки років минуло… в нас не було необхідності перетинатися… А про що говорити?" – додала співачка.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А от з дітьми свого чоловіка від першого шлюбу Матвієнко має гарні стосунки, а старший син Арсена Влад навіть мешкає з ними зараз.

Діти Арсена Мірзояна від першого шлюбу

Нагадаємо, що стосунки між Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном почалися 2011 року. Тоді вони обоє брали участь у проєкті "Голос країни". На той момент Мірзоян був одружений, жив і працював у Запоріжжі. Від ексшлюбу артист має двох синів. У союзі з Матвієнко у Мірзояна народилася донька Ніна, якій зараз 7 років.

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