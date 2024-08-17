Тоня Матвієнко розповіла про бойфренда 25-річної доньки та чи планує Уляна весілля

Також артистка розповіла, як вони всі разом відпочивали в Карпатах.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про бойфренда 25-річної доньки та чи планує парочка весілля.

Так, Уляна вже тривалий час не самотня та перебуває в стосунках з коханим хлопцем. Зіркова мама Тоня Матвієнко вже знайома з обранцем старшої доньки та чудово з ним ладнає. Ба більше, вони навіть разом всією сім'єю нещодавно на декілька днів їздили відпочивати на захід України.

"Так, ми знайомі. Цього літа ми відпочивали разом, зовсім трішки, два дні", - розповіла Матвієнко на проєкті "Неймовірна правда про зірок".

Донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А от чи планує Уляна незабаром виходити заміж – артистка не знає. Як говорить знаменитість, Уляна їй про це нічого не каже.

"Про весілля нічого не каже. Її хлопець такий скромний, не говіркий. Це не значить, що це погано. Ми просто обережно знайомимося", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко ділилася кадрами з їхнього родинного відпочинку в Карпатах. Також співачка розповідала про знакове місце, в якому вони зупинилися.

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