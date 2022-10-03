Тоня Матвієнко розповіла про інтим з Мірзояном на відстані та зізналася, як змінилися їхні стосунки

На початку повномасштабної війни артистка Тоня Матвієнко поїхала за кордон, а її чоловік Арсен Мірзоян залишився в Україні.

Як зізналася виконавиця, їхні стосунки стали лише міцнішими. За словами Тоні, це перший рік, коли вони взагалі не сварилися. Подружжю було не до з'ясувань стосунків.

"Перший рік, коли ми з Арсеном жодного разу не посварилися. Найголовніше було, що в країні війна, про стосунки не йшлося, я навіть не писала: "Чому ти не телефонуєш, чому ти не пишеш?". Вперше я його не доконувала. Ну не телефонує - значить, не телефонує", - розповіла виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Артистка зізналася, що стосунки на відстані навіть пішли їм з Арсеном на користь. Особливо це помітно, коли вони зустрічаються після тривалої розлуки.

"Так класно, як колись. Неможливо насолодитися… Ці дотики... Я знаю, що на мене Арсен чекає, такі гарні пише мені повідомлення, а я йому. Такий він романтичний. Де б він не був, якщо квіти бачить, він мені надсилає: "Це для тебе, кохана", - поділилася Тоня.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Розповіла співачка й про інтим з чоловіком на відстані. Як зізналася Матвієнко, спочатку вони з Арсеном навіть і не говорили на цю тему.

"Це було вже ближче до травня, тому що точно про секс ми ці чотири місяці не думали взагалі. Я навіть у нього запитувала, він каже: "Я дивлюсь на себе в дзеркало - я вже в прищах, як малолєтка". Боже, він мене уб'є за це відео! Я кажу, як є. Я дуже пишаюся і собою, і Арсеном, що ми це переживаємо і бережемо своє кохання", - зазначила Тоня.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Утім, Тоня все ж відверто поділилася, що інтим між ними на відстані є. Щоправда, у форматі онлайн.

"Так і рятуємося, що робити", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо, нещодавно бойфренд Наді Дорофєєвої неочікувано поділився відвертим фото співачки. На знімку виконавиця повністю оголеною позувала біля вікна.

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